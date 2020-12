Scanzi: “Ho sempre pensato alla Boschi come all’espressione massima del minimo politico italiano”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ho sempre (sempre) pensato a Mary Helen Woods Boschi come all’espressione massima del minimo politico italiano, e fossi a capo dell’ordine dei giornalisti toglierei il patentino a tutti quei cortigiani furbastri che per anni l’hanno “coraggiosamente” tratteggiata come la nuova Nilde Iotti.

Voleva passare per statista, ma parlava (parla) imparando a memoria la lezione come la “secchiona” prima della classe, che alza la manina e non fa mai sciopero per ingraziarsi la maestra.

Voleva disintegrare la Costituzione con Renzi e il noto padre costituente Verdini, ma ha perso.

Aveva promesso di smettere, ma purtroppo (anche per lei) non ha smesso.

Avevamo un sindaco di centrosinistra nella mia (e un po’ sua) città, ma anzitutto per indicibili colpe renziane non ce l’abbiamo più.

A questa mirabile Waterloo politica a cielo aperto, mancava solo il de profundis mediatico. E stasera, a Otto e mezzo, finalmente è andato in scena.