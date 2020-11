Nassiriya, De Vito: “Non dimenticare quanti difendono con la vita democrazia e pace”

Il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, in una nota ricorda l’attentato di Nassirya ringraziando coloro che difendono con la vita, democrazia e pace.

“La giornata di oggi ci aiuti a non dimenticare quanti hanno perso la vita per garantire la pace in quei territori dove questa viene minacciata. Ringrazio con orgoglio tutte le donne e gli uomini che quotidianamente prestano il loro aiuto in missioni umanitarie combattendo le ingiustizie, difendendo i diritti e contribuendo a custodire e conservare i valori della pace e della democrazia.”