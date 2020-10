Fornaro, è tempo di interventi mirati e non di sterili polemiche

“Non è tempo di sterili polemiche e di scaricabarile tra i diversi livelli di responsabilità nella catena di comando della sanità, ma di dare risposte alle richieste dei cittadini in questa complessa fase di emergenza.

È il momento di ricercare la massima collaborazione istituzionale e di interventi rapidi e mirati per risolvere i problemi che esistono in molti territori.

Silenziare le polemiche sterili e strumentali aiuterebbe lo sforzo unitario per affrontare e superare la crisi prodotta dal Covid 19”.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

Articolo1 cs