Padova, al via i lavori di illuminazione del Parco delle Farfalle

Sono stati presentati giovedì 8 ottobre, in mattinata, dal vicesindaco Andrea Micalizzi i lavori, già avviati, per la realizzazione di un impianto di illuminazione del Parco delle Farfalle a Mortise, un intervento richiesto da parte di molti cittadini che frequentano questo spazio verde.

L’opera prevede la realizzazione dei nuovi cavidotti e la posa di 38 corpi illuminanti (tipo da arredo urbano) alti circa 5 metri con luce a led con potenza di circa 20W cadauno.

L’illuminazione sarà dedicata principalmente ai percorsi pedonali del parco oltre alla valorizzazione dell’area, molto frequentata, della zona chiosco e del parcheggio.

E’ prevista, inoltre, la realizzazione dell’illuminazione a servizio della piastra polivalente presente all’interno del parco con la posa di 4 proiettori adatti all’illuminazione sportiva gestiti da un dispositivo a tempo. L’accensione di tale impianto sarà a cura dei frequentatori della piastra attraverso un pulsante dedicato il quale accenderà l’impianto per un tempo programmato al fine di evitare spechi di energia dovuta a dimenticanze dello spegnimento o atti vandalici.

L’opera nel suo complesso ha richiesto un investimento di 83.500 euro e i lavori, per la parte riguardante l’illuminazione generale del Parco sarà completata in circa 3 settimane.

Così il vicesindaco

“I lavori di scavo per i cavi dureranno circa una settimana, poi basteranno altre due settimane per avere il percorso pedonale e le aree del parcheggio e del chiosco finalmente illuminate – spiega il vicesindaco Andrea Micalizzi – Questo Parco è un punto di riferimento per le famiglie di Mortise e della zona est dell’Arcella e grazie all’illuminazione sarà adesso utilizzato di più e meglio.

Ricordo che grazie al Pegaso pony club, che ha qui la sua sede grazie ad una concessione del Comune, il Parco è aperto 7 giorni su 7, dalle ore 7:00 del mattino alle 20:00, anche d’inverno. L’illuminazione è quindi un tassello fondamentale per poterlo vivere al meglio.

Molto interessante è anche la soluzione trovata per l’illuminazione del campo di calcetto, quattro fari, sempre a led, che i giocatori potranno accendere da soli grazie ad un pulsante. I fari si spegneranno automaticamente dopo un tempo prestabilito in modo da evitare inutili sprechi di energia.

L’illuminazione del Parco delle Farfalle è un tassello di un piano più ampio di potenziamento dell’illuminazione in città, che stiamo realizzando. Siamo partiti con la zona Duomo, adesso questo Parco a Mortise, a breve interverremo anche al Parco iris e a Pontevigodarzere”.