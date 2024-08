Padova, sequestrati 75 chili di carne lavorata in pessime condizioni di conservazione

Martedì 20 agosto una pattuglia della Polizia Locale di Padova, nell’ambito di attività di controlli stradali in via Avanzo, ha fermato per un controllo un autocarro isotermico di marca Peugeot condotto da cittadino cinese di 40 anni residente in Veneto. Il veicolo controllato esponeva le sigle ATP che regolamentano i trasporti di merce che debbono avvenire in regime di temperatura controllata scadute di validità nell’anno 2022.

ATP

Il certificato ATP (Accordo di Trasporto Deperibile), acronimo dal francese di Accord Transport Perissable, è un accordo europeo la cui normativa impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori. L’attestazione ATP è indispensabile per tutti i mezzi a trasporto refrigerato. Il certificato riporta inoltre informazioni specifiche, come la marca, il numero di telaio, la targa, gli estremi del verbale di isotermia che determina il valore “K” del veicolo con le rese frigorifere, il numero di verbale del gruppo frigorifero, la classificazione ATP del mezzo e la scadenza del certificato.

Temperatura controllata

La norma relativa alla certificazione ATP stabilisce i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati. Oltre ad avere il certificato ATP scaduto da tempo, la verifica del vano di carico del mezzo ha rilevato una temperatura interna al veicolo pari a quella dell’ambiente esterno perché il sistema di refrigerazione non era funzionante nonchè la precarietà delle condizioni igieniche data la sporcizia generale del veicolo con tracce anche di ruggine e ragnatele. Tra gli alimenti trasportati vi erano oltre 75 Kg di carne lavorata, privi dello scontrino attestante la tracciabilità, contenuti in alcuni sacchetti di nylon trasparente e riposti in scatoloni di cartone riportanti la dicitura di altri prodotti alimentari. Il conducente ha riferito di aver acquistato la merce in vari punti vendita della zona e che questa sarebbe stata rivenduta ad alcuni ristoranti cinesi “All You Can Eat” di Padova. Pertanto, oltre alla contestazione di violazioni per le condizioni non regolari del veicolo e dei suoi accessori, unitamente al personale del Servizio Veterinario della locale Unità Sanitaria sono stati sequestrati i 75 chili di carne trasportati in condizioni precarie che saranno poi smaltiti presso un centro di raccolta.