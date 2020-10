Fornaro, covid: “Non abbassare la guardia, bene proroga emergenza”

La nuova impennata dei contagi ci dice che il coronavirus circola nel nostro Paese e in tutta Europa e che è bene tenere alta la guardia. Il governo Conte e il Ministro Speranza hanno adottato da subito il principio di precauzione come faro delle politiche governative di contrasto al Covid 19. Bisogna tenere la barra dritta. Bene quindi la proroga al 31 gennaio nell’esclusivo e primario interesse della tutela della salute degli italiani.

Lo afferma il capogruppo di LeU Federico Fornaro

In questa fase delicata e complessa ci sarebbe bisogno della massima unità istituzionale a tutti i livelli e non di iniziative propagandistiche. Il Governo sta agendo in maniera trasparente a difesa dei cittadini italiani e, oggi più che mai, abbassare la guardia sarebbe un errore che rischiamo di pagare caro nel tempo, conclude Fornaro.

Articolo1 CS