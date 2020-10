Scanzi: “Occorrerà essere forti. Molto”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina facebook:

Martedì ero a Cartabianca su RaiTre, praticamente come ogni settimana o quasi. Ho ascoltato con attenzione le parole del Ministro Speranza prima e dell’infettivologo Galli poi. Le loro dichiarazioni, per molti aspetti, sembravano quelle di marzo. Siamo messi molto meglio di tutta Europa (Germania a parte), e questo sta accadendo per la bravura della maggioranza degli italiani e per l’acume di chi ci ha governato nei mesi drammatici del lockdown.

Aumentano i contagi, aumentano i ricoverati in terapia intensiva. E non possiamo permetterci un altro lockdown. Alcuni governatori, come De Luca, parlano già di una seconda ondata pienamente in atto.

Voglio farvi paura? No. Voglio solo dirvi che, per almeno tutto autunno e inverno, dovremo essere molto bravi e pazienti. Chi straparlava di discoteche aperte e stadi pieni è un pazzo. I negazionisti andrebbero messi in galera. I “nemici della mascherina” andrebbero consegnati ai manicomi.

La proroga dello stato di emergenza è inevitabile. E probabilmente il 31 gennaio 2021 non basterà. Occorrerà essere forti. Molto.