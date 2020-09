De Petris e Fornaro su Recovery Fund: “Dare centralità al Parlamento”

Il Recovery fund è una sfida fondamentale per il futuro dell’Italia e il ruolo del Parlamento deve essere centrale. Fermo restando l’impostazione generale della Commissione Europea e il contributo del Governo a valle di un’ampia e articolata attività di ascolto di tutti i soggetti interessati, spetta al Parlamento esprimere gli indirizzi sul piano italiano del Recovery Fund. In Parlamento dovrà essere altresì ricercata la massima condivisione possibile perché questa è un passaggio fondamentale del Paese e non solo del Governo e della sola maggioranza.

Lo affermano i capigruppo di Liberi e Uguali al Senato Loredana De Petris e alla Camera Federico Fornaro.

Articolo1 CS