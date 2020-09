Den Harrow punta Sanremo: “Ho un brano meraviglioso”

Il cantante Den Harrow è intervenuto ai microfoni di Luca Rossi su Radio Cusano Campus.

“Sono un cantante molto chiacchierato, anche per la mia vita privata ed ho deciso di andare a vivere in Spagna anche per stare tranquillo –ha affermato Harrow-. Dopo 4 anni in Spagna, ho deciso di tornare in Italia per andare a caccia grossa e il mio rinoceronte è il Festival di Sanremo.

Rimarranno tutti a bocca aperta perché ho un brano meraviglioso e la mia voce è incontestabile. Non voglio fingere di essere un uomo modesto, ma se mai decideranno di prendermi la gente rimarrà a bocca aperta. Non mi consideravano neanche quando ero un ragazzino e vendevo milioni di dischi.

Oggi vado in studio, canto con la mia voce, co-produco i testi, per me è tutto nuovo. Se andrò a Sanremo sarò il cantante in gara che ha venduto più di tutti, 20 milioni di dischi. Qualche anno fa, anche per questioni legate a del gossip assurdo che mi hanno coinvolto, sono caduto in depressione ed ho cominciato ad odiare il denaro, ho buttato via tutti i miei dischi d’oro e i miei premi.

Ma oggi il povero Den Harrow deve essere rivendicato perché ha fatto un lavoro straordinario nella mia vita. Ho scoperto di avere ancora tantissimi fan, faccio delle serate e mi adorano, mi rispettano e mi stimano ancora di più di quando ero in auge”.

Fonte Radio Cusano Campus