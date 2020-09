Conti, Pap: “Giani fattene una ragione”

Sono in arrivo 154 milioni di euro dall’Europa per la Regione Toscana, abbiamo finalmente la possibilità di ripensare il modello di sviluppo della nostra città e della nostra regione, di rafforzare la sanità pubblica e di rendere più efficienti e sicuri i trasporti.

Cosa fa Renzi-Giani?

Ripropone le vecchie ricette: aeroporto, aeroporto, aeroporto. Il bello è che si vuole riproporre un progetto anacronistico, sbagliato e progettato male, la cui Valutazione di impatto ambientale è stata bocciata dal Tar e dal Consiglio di Stato.

Bocciata nel 2016

Anche le “scorciatoie” introdotte nel Dl semplificazioni – che non semplificano nulla ma rendono meno sicure e “controllabili” le opere – non comporterebbero in ogni caso un aggiramento di quanto contenuto nel progetto della nuova pista. La Vas della Regione sul Piano di indirizzo territoriale è stata bocciata nel 2016, la Via ministeriale sull’aeroporto è stata bocciata nel 2019, in ogni caso se si volesse puntare ancora sull’aeroporto sarebbe tutto da rifare.

Con Giani perderemmo ancora tempo e risorse per rincorrere il sogno sciagurato di ulteriori milioni di turisti su Firenze, una città che è già fin troppo dipendente dal turismo, quando basterebbe rendere efficienti e soprattutto accessibili i trasporti con Pisa e con Bologna per consentire a tutti e tutte di raggiungere un aeroporto con un’ora di viaggio.

Opere inutili

Basta con le vecchie opere inutili, che servono solo a dar da mangiare ai privati, sì alle opere utili.

1) SI’ allo sviluppo del parco della Piana fiorentina, per curare un polmone verde e favorire l’agricoltura sostenibile a filiera corta;

2) SI’ allo sviluppo del Polo Scientifico universitario di Sesto Fiorentino, perché senza ricerca non c’è futuro

3) SI’ al nuovo ponte di Signa, un’opera infrastrutturale utile costantemente rimandata per continuare a insistere sul “vecchio” aeroporto di Giani