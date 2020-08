Scanzi: “Oggi sogniamo con Sabrina De Ambrogi”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Dopo le polemiche, il candidato sindaco della lista (Alessandro Deangelis) ha così replicato: «I candidati da noi individuati sono persone serie, lavoratrici e lavoratori e senza aluna pendenza di tipo legale, così come attestato dai certificati giudiziali richiesti. Conosciamo Sabrina De Ambrogi come una lavoratrice, attiva nel volontariato e sulla quale in città non abbiamo raccolto riscontri dubbi o negativi. Sappiamo di quel suo breve passato che l’ha riguardata e che lei oggi rinnega con forza in luogo degli ideali di libertà e democrazia, propri della nostra Repubblica».

La tesi difensiva, quindi, è la seguente: tal De Ambrogi è incensurata, in passato è stata simpatizzante del nazismo (al punto da tatuarsi il simbolo sullo sterno) ma ora è redenta. Dunque nessun problema, anche se tal De Ambrogi ha detto di essere pronta a cancellarsi dalla lista.

Premesso che una che si tatua (?!?) le SS non dovrebbe fare politica neanche un secondo, al di là del fatto che poi si sia cancellato o meno quello schifo, La Stampa racconta però come “accanto a chi difende De Ambrogi, alcuni cittadini valenzani testimoniano atteggiamenti razzisti e antisemiti della candidata, anche in tempi recenti”.

È davvero tutto fantastico.