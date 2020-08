Coronavirus, Regione Lazio: positiva una bambina di due anni

“La Asl di Rieti comunica la positività di una bambina di 2 anni, del centro estivo di Rieti. La bambina è legata a un contatto della maestra del centro estivo, ma non andava al centro. Si stanno inoltre organizzando tamponi per quasi 200 persone che hanno preso parte ad un funerale di un ragazzo che è morto in un incidente stradale a Poggio Bustone dove si è recato un positivo.

Ordinanza verso la popolazione

Il Commissario Prefettizio di concerto con la Asl di Rieti ha fatto un’ordinanza per la popolazione per controllare solo quelli che effettivamente sono venuti a contatto con il positivo”.

Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.