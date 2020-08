Collot: “Contro lo sfruttamento in riviera dei lavoratori”

Ieri sono stata insieme ai lavoratori della campagna Mai Più Sfruttamento Stagionale per sostenere la loro lotta contro lo sfruttamento in riviera. Siamo stati prima a Cattolica e poi a Rimini, città in cui si è deciso di svolgere – nonostante l’emergenza covid – la notte rosa.

La notte rosa rappresenta l’emblema dello sfruttamento in riviera, oltre che della speculazione e della privatizzazione, nella quale i salari arrivano a 3 euro l’ora e i turni di lavoro vanno dalle 10 alle 12 ore al giorno senza riposo. A fronte di tutto questo, il sig. Mussoni, presidente dell’Oasi Confartigianato, ha anche avuto il coraggio di affermare che se in riviera mancano i giovani lavoratori è a causa della loro svogliatezza.

Solita retorica

Alla solita retorica sulla pigrizia giovanile i lavoratori e le lavoratrici hanno risposto che non è mancanza di voglia, ma necessità di rivendicare diritti e tutele sui posti di lavoro.

Inoltre, in contemporanea ai presidi, è stato dato il via libera al DL agosto, nel quale non è stato assolutamente affrontato il tema del lavoro stagionale.

Per questi motivi ieri abbiamo deciso di andare nei luoghi simbolo dello sfruttamento, per urlare forte e chiaro che i lavoratori non sono più disposti ad accettare tutto questo e che al contrario si stanno organizzando.

Ora più che mai è evidente che serve un altro modello di sviluppo, che riesca a tutelare gli interessi della collettività e dell’ambiente.