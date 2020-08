Scanzi: “Ci sono stragi “celebri” e stragi dimenticate”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Nel 2018 Nadia Murad ha vinto il Premio Nobel per la Pace. Chi è? Un’attivista per i diritti umani yazida. Nell’agosto del 2014, quando ebbe luogo la strage, Nadia era una studentessa di ventuno anni. Gli uomini dell’Isis giunsero nel villaggio di Kocho, radunarono la comunità yazida e uccisero 600 persone, tra cui 6 fratelli di Nadia, e la resero schiava.

Venne portata come schiava nella città di Mosul dove fu picchiata, ustionata con mozziconi di sigarette e stuprata dagli uomini dell’ISIS. Nel novembre dello stesso anno riuscì a fuggire (un soldato dell’Isis si scordò di chiudere a chiave la porta dell’abitazione in cui era tenuta prigioniera). Trovò rifugio presso una famiglia della zona, che l’aiutò a raggiungere il campo profughi di Duhok, nel nord dell’Iraq, e da lì raggiunse Stoccarda.

Dalla fine del 2015, Nadia si batte per i diritti umani. Per questo ha vinto il Nobel due a anni fa. Se avete tempo, leggetevi questa splendida intervista che ha concesso ieri ad Avvenire per il sesto anniversario della strage. È tremenda e bellissima.