Scanzi: “Oh, ragazzi, ve lo ricordate Naooooooomo Lodi?”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Oh, ragazzi, ve lo ricordate Naooooooomo Lodi? Tocca riparlarne ancora. Questo nostro bel virgulto diversamente filiforme è il tragicomico vicesindaco legaiolo di Ferrara, quello che voleva “farci il culo” ma poi a gennaio ha perso le elezioni e da allora si è sgonfiato (non nel fisico) da bravo bulletto qual è.

Questo nuovo capolavoro va a impreziosire un curriculum di per sé straordinario, che Lorenzo Tosa ha riassunto così:

“- Cinque condanne in patteggiamento per furto, usurpazione di funzioni pubbliche, sottrazione di cose pignorate e manifestazione non autorizzata.

– Vive in una casa popolare a dispetto di una lusinghiera indennità di 3.227 euro al mese.

– Sorpreso a usare regolarmente un pass per disabili, nonostante spesso lo vedano in giro per Ferrara in sella alla sua bici”.

Davvero uno splendido esemplare di leghista salviniano. Complimenti a chi, a Ferrara, ha avuto pure il coraggio horror di farlo addirittura vice sindaco. Son soddisfazioni!

Ah: Naoooooomo, allo Stato italiano, deve la seguente cifra: 49.226,06 euro. Evidentemente, per i salviniani, il numero “49” è così sexy che non riescono a stargli lontano.