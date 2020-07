Francesca Conti: “Non vogliamo che la Toscana diventi un brand a misura di speculatore e di ricco”

Potere al Popolo! e #Perunaltracittà sono fiere di proporre la candidatura di Francesca Conti nella lista di Toscana a Sinistra, collegio fiorentino, per Tommaso Fattori presidente.

Francesca 46 anni, ricercatrice precaria presso l’Istituto degli Innocenti, direttore responsabile de La Città invisibile – Rivista di PerUnaltracittà Firenze, nonchè militante di Potere al popolo, per cui è stata capolista alle scorse amministrative.

No alla svendita del patrimonio edilizio

Francesca ha lavorato a lungo sulla svendita del patrimonio edilizio e monumentale fiorentino, ricerca giunta in primo piano grazie al lavoro redazionale di Perunaltracittà e all’ormai noto servizio di Report, “Svenditalia”, che tanto ha fatto infuriare il sindaco #Nardella (a proposito, stiamo ancora aspettando querele e denunce, chissà perché non son mai partite).

La presentazione è partita non a caso da #CostaSanGiorgio, dove si sta consumando la svendita dell’ex caserma Vittorio Veneto alla multinazionale del turismo Lionstone Developement della famiglia Lowenstein, 120 camere di albergo extralusso, 600 metri di tunnel sotterraneo e addirittura una funicolare per milionari che passerebbe sopra Boboli. L’ennesima svedita della nostra città alle multinazionali del turismo di lusso.

Francesca, insieme alle sue compagne e ai suoi compagni, porta avanti da tempo una battaglia di civiltà a tutela del patrimonio pubblico fiorentino. Non per farne una bomboniera, ma perché, grazie al lavoro congiunto di Comune e Regione, quegli edifici siano messi al servizio della comunità. A Firenze, città devastata dall’emergenza abitativa, a fronte di 2000 famiglie in attesa di alloggio popolae, ci sono, 700 alloggi in attesa di ristrutturazione, e più di 11.000 alloggi vuoti.

Riprogettare la città

Vogliamo #case, #asili, #biblioteche, più posti alunno, centri polivalenti al servizio della nostra gente. Vogliamo riprogettare la città e la Piana insieme ai movimenti di lotta per il diritto all’abitare, ai sindacati degli inquilini, ai tanti comitati che si battono per avere quartieri vivibili e solidali, e che hanno dimostrato grande spirito di solidarietà durante la pandemia.

Non vogliamo che la #Toscana diventi un brand a misura di speculatore e di ricco. Proponendo Francesca per il consiglio regionale e Tommaso Fattori alla presidenza, stiamo portando avanti una battaglia fatta di determinazione e competenza per una vera rinascita della città e della Regione.

INSIEME POSSIAMO!