Aguzzetti : “Via Morelli sia priorità tra gli sgomberi del X Municipio”

“Apprendiamo dalle dichiarazioni dell’assessore Ieva che nei prossimi giorni sembrano essere in programma nuovi sgomberi di insediamenti abusivi, come quello avvenuto finalmente ieri sul Lungomare di ponente ad Ostia –dichiara Alessandro Aguzzetti presidente cdq Difendiamo Acilia- Chiediamo che Via Morelli a questo punto sia inserita tra le priorità da sgomberare visti i problemi di ordine pubblico tra residenti e occupanti e la pericolosa discarica abusiva che si e’ venuta a creare dietro pagamento di cifre irrisorie agli occupanti con materiali di ogni tipo.

Documento di sgombero nel 2018

Nonostante qualcuno di questa amministrazione dimentica di aver votato un documento di sgombero nel 2018 –prosegue Aguzzetti- e vorrebbe tapparci la bocca definendoci “quartierino” noi continueremo ad essere spina nel fianco, fino a quando a questo scempio non verrà messa la parola fine, restituendo decoro e sicurezza ad un quartiere che merita attenzione e rispetto”