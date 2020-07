Berlusconi, sentenza pilotata. Interviene il Codacons con un esposto alla Procura

Sul caso della sentenza della Cassazione “pilotata” per condannare Silvio Berlusconi nell’ambito del processo Mediaset, il Codacons presenta oggi un esposto alle Procure della Repubblica di Roma e Perugia.

MAGISTRATI INDAGHINO PER ABUSO DI ATTI D’UFFICIO

Senza entrare nel merito degli aspetti prettamente politici della questione, è evidente che un verdetto della più alta corte di giustizia italiana potenzialmente non basato su elementi di correttezza, neutralità e legalità richiede un intervento della magistratura finalizzato a fare chiarezza – spiega il Codacons – Questo perché se davvero la sentenza che condannò Berlusconi fu pilotata dall’alto, si aprirebbero inquietanti scenari che potrebbero configurare ipotesi penalmente rilevanti come l’abuso d’ufficio.

Per tale motivo il Codacons presenta oggi un esposto alle Procure della Repubblica di Roma e Perugia, chiedendo di aprire una indagine sul caso e di acquisire le registrazioni audio nelle quali il magistrato Amedeo Franco, relatore in Cassazione nel processo Mediaset, avanza sospetti circa la sentenza in oggetto.

Codacons CS