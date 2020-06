Poste, da mercoledì 24 l’anticipo di pagamento delle pensioni di luglio

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di luglio verranno accreditate a partire da domani mercoledì 24 giugno per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti dai 208 ATM Postamat disponibili a Roma, senza bisogno di recarsi allo sportello. Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, dovranno presentarsi presso gli uffici postali rispettando la turnazione alfabetica prevista da un calendario che varia a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento, come da tabella di seguito riportata.

Per agevolare le operazioni a sportello, Poste Italiane ha previsto un ulteriore ampliamento degli uffici postali aperti al pubblico. Da oggi, infatti, sono saliti a 214 gli uffici postali operativi sul territorio del Comune di Roma, 112 dei quali aperti con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 08,20 fino alle ore 19,05. In tutta la provincia gli uffici disponibili sono invece 394. Come di consueto, tutti gli uffici sono aperti anche di sabato con orario fino alle ore 12.35.

Poste Italiane, inoltre, in parallelo con l’evolversi in positivo della situazione sanitaria, sta provvedendo a ripristinare gradualmente i normali flussi di ingresso all’interno degli Uffici Postali al fine di diminuire le attese all’esterno.

Numeri eliminacode

Nella capitale, infatti, da oggi è possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno delle sale al pubblico di 70 Uffici Postali, che saliranno a oltre 80 entro questa settimana. In questi 70 uffici, è stata inoltre predisposta una segnaletica orizzontale che indica alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

Gli ingressi sono comunque sempre gestiti e contingentati nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e quindi in relazione agli spazi utili nella sale al pubblico.

Prenotazione del turno

Oltre al “numeretto” disponibile direttamente presso i singoli uffici postali, per i 70 uffici romani ad oggi abilitati è anche possibile prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet tramite l’app “Ufficio Postale” oppure da pc sul sito poste.it senza la necessità di registrarsi. È possibile effettuare la prenotazione scegliendo l’orario sia per il giorno corrente sia per quello successivo.

Norme di sicurezza

Poste Italiane invita la clientela ad indossare la mascherina protettiva, ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

Calendari

CALENDARIZZAZIONE PER COGNOME SECONDO LE VARIE TIPOLOGIE DI APERTURA UFFICI POSTALI A ROMA

Per gli uffici postali aperti 6 giorni e/o 5 giorni Per gli uffici postali aperti 3 giorni

dalla A alla C mercoledì 24 giugno dalla A alla D il primo giorno

dalla D alla G giovedì 25 giugno dalla E alla O il secondo giorno

dalla H alla M venerdì 26 giugno dalla P alla Z il terzo giorno

dalla N alla R sabato mattina 27 giugno

Lunedì 29 giugno uffici chiusi a Roma per Santo Patrono

dalla S alla Z martedì 30 giugno