Pensioni, migliaia di esodati della legge Fornero ancora nel limbo

Gabriella Stojan del comitato degli esodati esclusi dalle salvaguardie della Legge Fornero

Pensioni, un errore gigantesco della legge Fornero

“La questione degli esodati è stata un errore gigantesco della legge Fornero –ha affermato Stojan-, perché non ha considerato che alle persone uscite dal mondo del lavoro e vicine alla pensione non poteva essere applicata questa legge. Sono state fatte varie salvaguardie, ma in 6mila sono rimasti esclusi anche dall’ottava salvaguardia del 2017, tra cui io. Nella scorsa legge di bilancio è stata inserita la nona salvaguardia, in cui è stata concessa la decorrenza del 2021. Io ho perso il lavoro nel 2010, ho maturato il requisito nel 2020 e per questo andrò in pensione a dicembre di quest’anno. Ma sono rimasti fuori ancora alcuni dei 6mila esodati, il provvedimento è stato fatto solo per 2400 e hanno accolto solo 1200 domande, quindi ci sono state più domande respinte di quelle accettate. Contiamo che venga finalmente risolto il problema nella nuova legge di bilancio”.

