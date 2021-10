Fratoianni: “La generazione degli anni ‘80 rischia di vedere una pensione misera a 75 anni”

Giovani partite #IVA pagati poco e male, #precari con enormi buchi contributivi, lavoratori con stipendi bassissimi.

Se si continua di questo passo, i #giovani lavoratori poveri di questi anni diventeranno milioni di pensionati poveri.

Un disastro di cui non ci si vuole occupare.

Il governo deve comprendere che la situazione è insostenibile

Che non si può tornare ai criteri della #Fornero, che costringono le persone a lavoro fino a 67 anni. E che non si può eludere la questione generazionale.

C’è una cosa da fare e anche subito: un innalzamento immediato degli #stipendi e dei compensi, che avrebbe immediato riflesso positivo sui contributi.

E poi la copertura dei buchi contributivi per i giovani precari.

Quando vogliamo parlarne?



var url206107 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=206107”;

var snippet206107 = httpGetSync(url206107);

document.write(snippet206107);