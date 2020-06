Scanzi: “Ogni tanto questo paese si lascia rincoglionire dal politicamente corretto”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ogni tanto questo paese si lascia rincoglionire dal politicamente corretto. Ora è la volta della statua “da rimuovere” di Montanelli. Un’idea di una deficienza totale, pari forse solo a quella di oscurare Via col vento per razzismo. Montanelli ha fatto cose sbagliate? Sì, più di una, e alcune tra queste (da giovane) assai sgradevoli. Fu disintegrato o no da Elvira Banotti, nel celebre programma di Gianni Bisiach “L’ora della verità” mandato in onda dalla Rai nel ‘72?

Fu schifoso sentirlo affermare, intervistato da Enzo Biagi, che la sua “moglie” dodicenne etiope era “un animalino docile, me la comprò il mio sottufficiale insieme a un cavallo e un fucile, in tutto 500 lire”? Certo che fu schifoso. Ma questo nulla toglie alla sua smisurata grandezza di giornalista. E le statue sono per questo: per ricordare l’arte di quell’uomo, non necessariamente la bellezza della persona. Se dovessimo buttare giù tutte le statue di quelli che, in privato, nascondevano scheletri o spigoli irricevibili, dovremmo fare una strage di monumenti. Dovremmo bruciare i libri di Céline (simpatizzò col nazismo), i quadri di Caravaggio (era un assassino), le canzoni di De André (ebbe grossi problemi di alcolismo e non fu sempre un marito/padre facile). Tutto questo può ferire, ma è irrilevante ai fini della grandezza artistica di questo o quel personaggio. Come diceva Carmelo Bene, “disquisire della vita privata equivale alla privazione della vita”. Se non ci siamo arrivati neanche nel 2020, allora siamo proprio alla canna del gas.