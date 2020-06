Scanzi: “Il dolore degli animali mi arriva dritto al cuore”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Fatico a scrivere questo post, perché sono costruito “male”: il dolore degli animali mi arriva dritto al cuore. Un mio amico dell’Università, Francesco Cortonesi, ha una pagina in cui ogni giorno racconta storie sul mondo degli animali. E sono quasi sempre storie tremende, dominate dal sadismo gratuito di troppi umani. Di Francesco ammiro, e condivido, le lotte animaliste e antispeciste. La penso come lui. Non sono mai riuscito a pensare che la vita di un cane (per dirne uno) valga a prescindere meno della vita di un essere umano. Sono fatto così. E mi do pure ragione da solo, se penso che tra un cane e un Gasparri non avrei certo dubbi su chi scegliere.

E purtroppo è “solo” una delle tante. Questa foto la ritrae prima di morire. Era incinta. Le hanno dato un ananas pieno di petardi. O forse ha mangiato un’esca per cinghiali, ma per me cambia poco. Ha cercato l’acqua per lenire il dolore alla bocca, e poi è morta. E il cucciolo con lei. Quanto si deve essere carogne per fare una cosa simile? Quanto devi essere cattivo, sadico e idiota? Vi auguro, un giorno non lontano, di ricevere un contrappasso adeguato.

E intanto piango, e non me ne vergogno.