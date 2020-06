Ostia, Picca: “Ferrara resti in monopattino se ha timore di tornare in Aula”

Monica Picca, capogruppo della Lega in Municipio X, ha rilasciato una dichiarazione riguardo il comportamento di Paolo Ferrara.

Evidentemente il cinismo e l’opportunismo politico rischia di essere facilmente contagioso. Dopo Pacetti arriva Paolo Ferrara che batte i pugni e non ci sta, da bravo 5 stelle non vuole tornare in Aula, troppo rischioso, preferisce restare in giro sul fedele monopattino il mezzo più sicuro per sconfiggere il Coronavirus nel centro storico di Roma.

Stiamo scoprendo da Facebook che in Campidoglio è nato un dipartimento dell’Istituto superiore di sanità, arrivando a presagire un’imminente tragedia e ad insinuare dubbi sullo stato di salute dei colleghi consiglieri.

La piazza del 2 giugno, nonostante gli evidenti sintomi di sofferenza dei cittadini, è stata una piazza bellissima dove siamo tornati a difendere i principi cardini sanciti dalla Costituzione.

Una componente sana, sia nella società che è riuscita a manifestare il proprio disagio, sia nelle istituzioni presenti, e che la Lega tornerà a rappresentare in Aula.