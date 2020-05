Non è un caso isolato di malapolizia ma la normalità del modello sociale della “più grande Democrazia d’Occidente “.

Purtroppo non è una novità nemmeno per l’Unione europea dei “diritti”, basti pensare alla lunga storia di morti ammazzati dalla polizia in Italia, alla repressione brutale che avviene nello stato spagnolo contro baschi e catalani, alla repressione continua in Francia durante le proteste o agli abusi quotidiani nelle banlieue.

Giustizia per George Floyd!