Thyssenkrupp, Ast verso la vendita: SI fatto grave

E’ di queste ultime ore la notizia che la Thyssen Group, proprietaria della Acciai speciali di Terni, starebbe valutando la vendita oppure una nuova partnership per l’azienda. La decisione, considerata per Sinistra Italiana molto grave e preoccupante, si inquadrerebbe dentro un processo di riorganizzazione internazionale dei mercati e della produzione, conseguenti agli effetti della crisi legata al Corovavirus. Chiediamo, un immediato intervento del governo per aprire subito confronto con la Thyssen Group, per garantire il futuro produttivo al sito ternese e per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali.

Purtroppo, temiamo che quella della Acciaieria speciale di Terni, sia la prima di una lunga lista, con effetti drammatici dal punto di vista occupazionale e sociale. Come Sinistra Italiana, chiediamo che la crisi non venga pagata sempre dai soliti noti. Anche per questo riteniamo che nel nostro Paese servano politiche industriali dove vadano individuati gli asset strategici per i quali lo Stato debba avere un proprio ruolo.