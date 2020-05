Collot: “Aderisco convintamente all’appello del Coordinamento Reti Sociali nell’emergenza Covid-19”

Il “lockdown” di questi due mesi, lo sappiamo, è stato in gran parte un bluff, infatti, più della metà dei lavoratori e delle lavoratrici di questo paese ha continuato a doversi recare a lavoro senza interruzione.

Contemporaneamente abbiamo assistito ad un incremento del controllo sociale e alla costruzione della criminalizzazione di figure come i “runners” per distogliere l’attenzione dai reali focolai di covid: fabbriche e grandi aziende.

Militarizzazione delle città

Militarizzazione di parchetti e la presenza capillare delle forze dell’ordine nelle città sono diventati il panorama quotidiano fuori dalla finestra di casa, una rappresentazione plastica della torsione autoritaria della nostra società che era già ben presente, in forma meno visibile, prima dell’epidemia (basti pensare ai decreti Minniti-Salvini), ma che ha subito in questo contesto una netta accelerazione.

In questo periodo, oltre alla messa in mostra dei muscoli da parte dello stato, ci sono stati anche pericolosi episodi di attacco ai diritti sindacali, pensiamo ai licenziamenti per rappresaglia, le camionette della polizia davanti ai magazzini della logistica o alla sanzione della commissione di garanzia ai danni dell’Unione Sindacale di Base per lo sciopero generale del 25 marzo.

Nuova stretta

Questa mattina, all’alba della fase 3, una nuova stretta repressiva ha colpito 6 attivisti che a Bologna da mesi erano in mobilitazione per ottenere dai loro padroni stipendio pieno e diritti, misure cautelari che si sommano agli arresti della scorsa settimana definiti dal Procuratore anche “preventivi” visto il rischio di tensioni sociali future, tensioni previste anche dagli 007 dello stato e dal Ministro agli interni Luciana Lamorgese. Provvedimenti ad orologeria che devono far suonare un campanello di allarme rispetto all’agibilità democratica del paese.

Aderisco quindi convintamente all’appello lanciato dal Coordinamento Reti Sociali nell’emergenza Covid19 per la difesa delle garanzie democratiche, perchè i diritti di tutti e tutte noi non siano l’ennesima vittima di questa pandemia.