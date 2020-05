Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

1. Una persona che dice quel che ha detto oggi Alessandro Pagano non può sedere in Parlamento.

2. Così come coloro che hanno insultato e minacciato Silvia Romano meritano il gabbio, compresi quei noti intellettuali che l’hanno definita terrorista, così Alessandro Pagano va perseguito per le sue frasi di inaudita gravità, pronunciate peraltro in un contesto (in via teorica) oltremodo “alto”.

3. Immagino che la Lega abbia imbarcato un simile personaggio per il suo serbatoio di voti in Sicilia, forte (?) di una decennale militanza con Berlusconi prima e Alfano poi. Ecco: se la Lega vuole essere ritenuta un partito rispettabile, cacci ora Pagano all’istante.

Quanto accaduto stamani è indecente. E questa destra è sempre più irricevibile.