Padova, presentata l’edizione 2020 del Salone dei Sapori

Sarà il tema della ripartenza e della rigenerazione il fil rouge della seconda edizione del Salone dei Sapori, pronto a tornare a partire dal 12 maggio in un’inedita versione digitale, ospitando conferenze online, talk show e video formativi con personalità autorevoli del mondo food e non solo, a livello nazionale ed internazionale, come Davide Oldani, Ernst Knam, Cristina Bowerman, Massimiliano Alajmo, Luca Mercalli, Filippo La Mantia, Chiara Maci, Luigi Biasetto, Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, Anna Maria Pellegrino e moltissimi altri, i quali si confronteranno con relatori e testimonial del territorio.

Un palinsesto ricco e inedito per incontrare le richieste di una vasta community di food lovers e del largo pubblico, oltre alla necessità quanto mai attuale di stimolare il confronto tra i professionisti del settore per supportarli nell’affrontare – con nuove visioni, paradigmi e competenze – il “mondo post Coronavirus”.

Festival digitale

Il lungo lavoro organizzativo dell’agenzia Superfly Lab e dell’associazione Veneto suoni e sapori è riuscito nell’intento di convertire in modalità online parte dei contenuti che erano stati calendarizzati per la seconda edizione del Festival e che avrebbero sicuramente richiamato migliaia di spettatori nel Salone di Palazzo della Ragione e nelle antiche piazze del centro storico, dopo il grande successo dello scorso anno con la partecipazione di Antonino Cannavacciuolo.

La community del Salone dei Sapori potrà però rifarsi seguendo tutti gli eventi del palinsesto del Festival digitale del gusto, interamente fruibile gratuitamente online.

Così gli organizzatori

“Questi ultimi due mesi – dicono gli organizzatori – li abbiamo concentrati nella riorganizzazione e nella ristrutturazione della kermesse, che l’anno scorso aveva riscosso un grande successo di pubblico e di gradimento, al fine di creare una piattaforma in grado di venire incontro alle esigenze di un mercato di riferimento, quello degli eventi, che ora è costretto a rimanere fermo per molto tempo, ma che ugualmente si trova a dover rispondere alla responsabilità di creare e di continuare a divulgare contenuti, però in una nuova sede che è quella della rete”. Dall’aggregazione alla connessione il tutto garantendo non solo l’efficenza di uno strumento affidabile e alla portata di tutti ma anche la credibilità e l’autorevolezza dei contenuti proposti, come testimoniano le importanti partnership con realtà quali Fico, Università di Padova, Slow food e Marketers academy, che si sono aggiunte all’organizzazione del Salone dei Sapori.