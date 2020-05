Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Un paese normale si segna questi nomi, li va a prendere a casa e li sbatte in galera per almeno due o tre anni. E fa lo stesso con chi dice le stesse cose su giornali e tivù. Tollerare questi toni e questi “contenuti”, con la scusa che “il web è libero”, è diventato inaccettabile. Oltretutto questi devastati neuronali sono dei casi umani che, se fossero sequestrati, se la farebbero sotto dopo due minuti, perché a tutt’oggi l’esperienza più rischiosa che hanno provato nella vita è stata fare la fila per ottenere per primi un Big Mac.