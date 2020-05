Morra: “Le ecomafie non si fermano. lo Stato neppure!”

Così il senatore Nicola Morra (M5S) sulla sua pagina Facebook:

I Carabinieri del Noe di Treviso hanno arrestato 9 persone e sequestrato beni per oltre 1 milione di euro.

Frutto di un anno di lavoro coordinato dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia che ha scardinato un’organizzazione che operava nel traffico illecito di rifiuti.

Come dicono i nostri portavoce locali ed il ministro Sergio Costa, oltre al sottoscritto, la Terra dei fuochi non è solo al Sud, è dovunque purtroppo.

Anche in questo momento emergenziale le ecomafie non si fermano, ma le Forze dell’Ordine sono in prima linea per difendere il nostro Paese. A loro va il nostro ringraziamento.