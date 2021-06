Lezzi: “Salvini e Berlusconi ringraziano”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione sono state 3525, di cui 405 tratte in arresto.

Saranno più felici Salvini e Berlusconi che non vogliono altro che lo smantellamento del reddito di cittadinanza e delle norme anticorruzione. E’ come se questi 5 miliardi non fossero sempre sfilati dalle tasche degli italiani esattamente come i 50 milioni del reddito di cittadinanza. Per quest’ultimo, i partiti di centrodestra, che tengono il timone del governo dell’assembramento, si impegnano ogni giorno per cancellarlo mentre il resto della maggioranza tace.