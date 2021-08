Lezzi: “Gratteri è chiaro. Mette in fila tutte le ragioni per cui questa riforma è la peggiore mai vista”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Gratteri è chiaro. Mette in fila tutte le ragioni per cui questa riforma è la peggiore mai vista da quando è entraro in Magistratura, dal 1986.

Arrabbatarsi nel difenderla è imperdonabile.

Di Nicola Gratteri in un’intervista rilasciata alla Verità:

“Indubbiamente sarà molto più semplice delinquere e conseguire l’impunità, non solo per gli imprenditori spregiudicati e i bancarottieri seriali, ma anche per i colletti bianchi.

Conseguenze gravi

Per far comprendere la gravità delle conseguenze di questa riforma e le ricadute sui cittadini onesti, basti pensare che si vanificheranno i processi per corruzione, concussione, peculato e tutti i reati contro la pubblicazione amministrazione;

tra questi anche i reati per corruzione in atti giudiziari che coinvolgono magistrati che hanno svenduto la propria funzione.

Ma anche gli omicidi colposi collegati alla responsabilità medica, agli infortuni sul lavoro, ai sinistri stradali e tanti altri reati che interessano ai cittadini verranno irrimediabilmente colpiti dalla scure dell’improcedibilità.

Anche i processi per reati ambientali rischiano di finire sotto un colpo di spugna. Più che di rischio possiamo parlare di certezza che i processi per reati ambientali possano estinguersi per improcedibilità.

Effetto opposto

La riforma Bonafede tendeva ad assicurare una decisione di merito, evitando che, in caso di condanna, le sentenze venissero vanificate, individuando, al momento della pronuncia della sentenza, il blocco del decorso dellla prescrizione. Ciò non equivale certo a consentire la celebrazione di un processo “senza tempo”, poiché si voleva semplicemente la cristallizzazione nella sentenza di condanna di I grado il momento entro il quale doveva essere esercitata la pretesa punitiva dello Stato.

Con l’improcedibilità si ottiene l’effetto diametralmente opposto. Non basta più addivenire a una sentenza di condanna di I grado per bloccare la prescrizione ma addirittura il processo rischia di estinguersi prima che il resto si prescriva.”



