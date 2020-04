Ceccanti: “D’accordo con Cartabia”

Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato del PD, è intervenuto microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul dpcm per la fase due

“Penso che dobbiamo distinguere nettamente la prima fase di emergenza dalla fase nuova che si apre ora -ha affermato Ceccanti-. Se il governo dice che si apre una fase nuova, non più di emergenza ma di apertura regolata, anche le modalità di lavoro tra parlamento e governo devono cambiare.

Sono d’accordo con quello che dice la Presidente della Corte Costituzionale Cartabia, se i provvedimenti sono particolarmente stringenti devono essere temporanei, più sono stringenti più sono temporanei. Nella fase due non ci dovranno essere provvedimenti del Presidente del Consiglio che scavalchino il Parlamento per la fretta.

Io ho previsto una soluzione: stabilire che il governo, se ha in mente un dpcm da fare, lo manda prima in Parlamento, ci sono 7 giorni per un parere obbligatorio, dopodichè il governo lo attua”.

Sull’operato del governo finora

“Dobbiamo tenere presente che il governo si è trovato in una situazione imprevedibile e, come tutti gli altri governi, in questo momento fa fatica. E’ tutto da dimostrare che qualsiasi altra squadra di governo sarebbe riuscita a fare meglio.

Ciò detto, dobbiamo concentrarci su quello che vogliamo fare da qui in avanti e se anche dall’opposizione arrivasse un atteggiamento più responsabile male non sarebbe. C’è bisogno di una capacità di relazione positiva con l’Ue, insistere su atteggiamenti sovranisti non aiuta di certo”.

Fonte Radio Cusano Campus