Protestano 15 minuti perchè non a norma Covid-19: l’azienda gli taglia lo stipendio

Quelli che vedete in foto sono i lavoratori di un supermercato di Rovereto.

Il 13 marzo scorso sono usciti fuori dal supermercato per protestare perché non venivano rispettate le misure di sicurezza pee evitare il contagio da Coronavirus. La denuncia dei lavoratori si è rivelata fondata, tanto da prevedere poi l’intervento delle forze di polizia.

Cosa ha fatto l’azienda, che aveva torto marcio? Ha decurtato lo stipendio dei lavoratori per i 15 minuti in cui hanno protestato. Una vendetta.

P. S. Prima della pandemia l’86% delle aziende italiane, secondo l’Inail, non rispettava le condizioni di sicurezza per i lavoratori. Come pensiamo di affrontare questa fase due? Sentiamo parlare di runner, di atti irresponsabili dei singoli, di elicotteri sulle spiagge ma qualcuno sa quali provvedimenti pensa di mettere in atto il Governo per costringere le aziende a rispettare la nostra vita?