Novelli: “Cronavirus: il Lazio sta tenendo bene”

Valerio Novelli, consigliere M5S Regione Lazio, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul caso del Nomentana hospital

“Il Nomentana hospital è una struttura fiore all’occhiello del Lazio -ha affermato Novelli-. Gli anziani che non sanno dove fare la quarantena vengono ospitati in queste strutture. Su questa linea sono d’accordo con l’assessore D’amato. Questa situazione nello specifico però è stata gestita male.

Già da subito bisognava aiutare la direzione a mettere in sicurezza la struttura, isolando ad esempio il terzo piano, come è avvenuto effettivamente adesso. Quando arrivarono questi anziani da Nerola non c’era il percorso messo in sicurezza. Poi bisognava subito mettere in sicurezza anche il personale medico, con dei dpi adeguati per svolgere il lavoro sui pazienti Covid.

E infine cercare in tutti i modi di isolare il terzo piano per poter ospitare nuovi pazienti infetti. Non c’è stato il lavoro preventivo, come c’è stato invece in altre strutture. Poi l’Asl è scesa in campo in maniera prepotente organizzando il sistema di sicurezza e praticamente commissariando l’ospedale.

E lì, mentre continuavo a sollecitare l’arrivo di materiali e dispositivi per la protezione del personale, anche la Regione ha cominciato ad aumentare le forniture al Nomentana hospital”.

Sulla situazione nel Lazio

“Il Lazio sta tenendo bene. Lo Spallanzani ha preso la situazione in mano ed è una struttura d’eccellenza che veramente potremmo portare in giro per il mondo”.

Fonte Radio Cusano Campus