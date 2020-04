Strada: “Questo è un crimine sociale”

Gino Strada a Piazzapulita – LA7 sulle contraddizioni tra la carenza di risorse economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e le spese per armi, aerei e sottomarini.

“Ho sentimenti di dolore per i tantissimi morti, ma anche sentimenti quasi di rabbia. Vedo che in questo momento nel nostro Paese, dove dovremmo davvero essere tutti uniti e fare qualcosa per la nostra comunità, si ragiona sul fare commissioni per due sottomarini. Qualcosa come 2,3 miliardi di euro. Questo è un crimine sociale.”

“Non penso si tratti di eroismo [quello di medici e infermieri], ma di un grande senso di responsabilità, cosa che, per esempio, la politica non dimostra. A Bergamo abbiamo faticato e abbiamo fatto sforzi enormi per dotarci di letti di terapia intensiva. Soltanto con il costo di un F35 metteremmo in piedi 1500-2mila letti di terapia intensiva. Ma nessuno ne vuole parlare, come nessuno parla della sanità pubblica, che viene ed è stata massacrata con tagli al personale e chiusura di ospedali. E poi ci ritroviamo col fiato corto. Forse bisognerà ripensare a dove mettere le risorse e capire che sarà necessario metterle nei servizi sanitari e non nelle armi.”