Fornaro su Coronavirus, Europa faccia in fretta e bene, no egoismi nazionali

Questa non è una crisi come le altre e non si può affrontarla con strumenti pensati per altre fasi economiche.

C’è assoluto bisogno di un cambio di passo in direzione di un’Europa solidale che riesca a trasmettere l’idea di una vera comunità e non l’immagine della sommatoria di tanti egoismi nazionali.

Non si può perdere altro tempo per rilanciare il progetto di una nuova Europa e vincere la sfida economica e sanitaria del Coronavirus Covid19.”