Schifani: “Allo stato attuale noi dell’opposizione siamo stati poco coinvolti”

Sull’emergenza

“L’Italia è un grande Paese, gli italiani si stanno comportando in maniera molto diligente. Detto questo, viviamo in un momento democratici difficile, il Parlamento sta lavorando, ma come forze politiche siamo chiamati a dare grande senso di responsabilità.

Governo e maggioranza si sono mossi in prima battuta per la sopravvivenza di chi non ce la fa ad andare avanti, ma bisogna guardare anche ai datori di lavoro perchè non c’è cassa integrazione che terrà se i datori di lavoro non saranno in grado di riaprire le loro aziende. Ci auguriamo che in questo nuovo decreto ci siano misure di questo tipo. Allo stato attuale noi dell’opposizione siamo stati poco coinvolti, mi auguro che le cose possano cambiare.

Gli italiani si aspettano dalla politica unità e una volontà di risolvere i problemi. La burocrazia dovrebbe rivisitare se stessa, ci sono procedure che vanno cambiate. Sentire che alcune mascherine sono bloccate alla dogana per motivi burocratici mi fa male”.

Sulla Rc Auto

“Con un emendamento condiviso con Gasparri abbiamo proposto una proroga della validità delle polizze per un tempo pari a tutta la durata delle restrizioni, in maniera tale che il cittadino non si trovi condannato a pagare tutta la polizza in un periodo in cui non ha potuto utilizzare l’automobile. E’ un modo per evitare che i cittadini subiscano il danno e la beffa”.

Sull’Europa

“Un’Europa debole che non ha una politica estera comune, che non ha protocolli sanitari per affrontare queste emergenze, un’Europa soltanto economica non va bene. I Paesi del nord devono rendersi conto che tutti sono chiamati a fare la sua parte ne usciremo più forti, un’Europa che guarda solo i propri interessi nazionalistici è un’Europa che ha già perso”.

Su Orban

“Preferisco il nostro sistema democratico dove ci si confronta e dove non c’è bisogno di chiedere pieni poteri ai parlamenti. Uomini soli al comando in passato ci sono stati e abbiamo visto come è andata”.

Sulla possibilità di far uscire un genitore con i figli

“Non cambia nulla in buona sostanza, era prevista già la logica che il cittadino potesse muoversi intorno alla propria abitazione, giammai assembramenti, giammai incontri”.

