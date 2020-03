Al via “Padova supporto digitale”, volontari digitali al servizio dei cittadini

Al via “Padova supporto digitale”, il progetto promosso dal Comune di Padova che ha l’obiettivo di aiutare i cittadini e le cittadine che non hanno alcuna, o hanno poca conoscenza del mondo digitale, ad utilizzare quegli strumenti che possono essere utili per comunicare, lavorare, imparare, in particolar modo durante questa crisi legata al Covid-19.

Volontari digitali

Dei volontari digitali esperti erogheranno tramite un gruppo Facebook ufficiale legato alla pagina Facebook del Comune di Padova (Padova supporto digitale) dei brevi webinar, video in diretta di alcuni minuti in cui spiegheranno l’utilizzo dei principali strumenti digitali e potranno interagire con i cittadini interessati grazie alla possibilità di effettuare domande e risposte.

I volontari digitali al servizio dei cittadini saranno professionisti competenti in materia – studenti, formatori, professori, insegnanti, tecnici – e inizieranno con la divulgazione di alcuni temi specifici legati alle principali piattaforme che i cittadini si trovano ad utilizzare in questo periodo: Whatsapp, Zoom, Meet, gli strumenti della didattica digitale, i servizi online del Comune.

Appuntamenti fissi

Con il tempo il gruppo provvederà a rilevare quali sono i bisogni formativi effettivi della cittadinanza e ad elaborare nuove iniziative sulla base delle esigenze.

Si inizia quindi con alcuni appuntamenti fissi e i successivi verranno via via comunicati all’interno dello stesso gruppo Facebook.

Il gruppo non sarà un luogo dove ricevere assistenza tecnica, ma come in tutte le community gli utenti potranno fare domande e risposte e gli stessi cittadini potranno dare una mano nell’individuare, dove possibile, soluzioni.

È pensato inizialmente per chi ha un basso livello di conoscenza delle principali piattaforme e per dare un supporto a chi si è improvvisamente trovato a dover avere a che fare con strumenti nuovi senza averne dimestichezza: dagli anziani, ai ragazzi che devono seguire le lezioni