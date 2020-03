Alla cartiera di Pioraco 5 contagiati, ma la produzione non si ferma…

I lavoratori non possono rischiare il contagio!

Abbiamo inviato un esposto alla Procura della Repubblica e segnalato alla direzione dell’ASUR competente la condizione degli operai della cartiera Fedrigoni di Pioraco, nota azienda in provincia di Macerata

Produzione non fermata

Nonostante si siano verificati ben 5 casi di lavoratori contagiati da Covid-19, l’azienda non ha fermato la produzione.

Di fronte a quello che è accaduto è ancor più prioritario mettere concretamente in primo piano la salute dei dipendenti, delle loro famiglie e della intera comunità.

Non si può lasciare che si continui a produrre sperando, come per un cinico terno al lotto, che i contagi rimangano limitati ai cinque casi già accertati.

Profitti sulla salute

Le aziende non impegnate in attività essenziali per la pubblica utilità devono essere immediatamente fermate!

Continuare a produrre e a mettere i profitti al di sopra della salute è ancor più grave quando tra i lavoratori iniziano ad esserci casi di contagiati, proprio come alla Cartiera Fedrigoni.

Stiamo raccogliendo le segnalazioni inviataci al nostro Telefono Rosso e chiediamo la sospensione dell’attività produttiva della cartiera, la somministrazione dei tamponi a tutto il personale e l’immediato intervento della Procura della Repubblica, dell’ASUR e degli altri organi di vigilanza e controllo.

Potere al Popolo – Macerata e provincia