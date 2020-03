Coronavirus, Delmiglio: “Solo misure drastiche prevengono il contagio”

Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo (Lodi), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotto da Emanuela Valente.

Riguardo la situazione nel comune di Casalpusterlengo

“Oggi siamo a tre settimane di trincea -ha affermato Delmiglio-. Siamo in una situazione di emergenza non finita, le notizie preoccupano tutte e oltre alla prima zona rossa l’emergenza è diffusa su tutto il Paese. Nel nostro comune abbiamo un risultato sicuramente non rassicurante, ma che ci dice che le misure di contenimento drastiche hanno portato ad un contenimento dei contagi, credo che questo sia un modello che il governo dovrebbe adottare in tutto il Paese.

E’ solo limitando gli spostamenti che si limita la diffusione del contagio. Noi abbiamo vissuto 15 giorni di chiusura totale, erano aperti solo i servizi essenziali e le persone uscivano solo ed esclusivamente per andare al supermercato o in farmacia. Ci uniamo alla richiesta che ha fatto la Regione Lombardia al governo perchè riteniamo che le misure drastiche siano quelle più efficaci. Da settimane stiamo attuando un’azione di sensibilizzazione nei confronti della popolazione per invitarle a restare a casa più tempo possibile.

Abbiamo chiuso i parchi recintati e previsto dei controlli anche sulle piste ciclabili, a tutela della salute pubblica. In gran parte i cittadini rispettano le regole però, come dappertutto, ci sono persone che non hanno preso ancora bene coscienza della situazione. Al momento abbiamo 150 contagiati, alcune decine di decessi purtroppo, però senza l’adozione di quella famosa zona rossa potevano essere di più”.

Riguardo le misure per le zone rosse nel decreto Cura Italia

“Noi siamo trattati come tutto il resto degli italiani, la cosa ci ha fatto arrabbiare, è uno schiaffo al territorio. Noi abbiamo fatto un grande sacrificio, la società si è completamente fermata per 2 settimane, abbiamo fatto delle proposte anche in maniera costruttiva e ci aspettiamo di più”.