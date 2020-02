Il governatore Fontana in autoisolamento: una sua collaboratrice positiva al Coronavirus

Una collaboratrice del governatore della Lombardia Attilio Fontana è risultata positiva al coronavirus e lui andrà in auto-isolamento.

“Da oggi qualcosa cambierà perché anche io mi atterrò alle istruzioni date dall’Istituto Superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in sorta di autoisolamento che soprattutto preservi le persone che lavorano con me”.