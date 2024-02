L'Autonomia "indifferenziata" nei fatti già c'è...

L’Autonomia “indifferenziata” voluta fortemente da Attilio Fontana (Lega), Luca Zaia (Lega) e Stefano Bonaccini (Pd) nei fatti già c’è.

Da napoletano, stante lo schifo (la migrazione sanitaria in Campania è una drammatica realtà) che c’è in giro grazie allo sceriffo (trovo ridicoli i suoi tentativi di ergersi a palladino dei meridionali), se dovessi averne bisogno sarei costretto a curarmi in un ospedale lombardo.

Chi troverò lì?

Lì vi troverò, quasi certamente, un medico casertano, un infermiere barese, un anestetista catanzarese e un fisioterapista potentino. Il tutto mentre una ditta di Reggio Calabria effettua i lavori di ampliamento dell’ospedale. Che bello sarebbe se da napoletano potessi farmi curare nella mia città in un ospedale degno di essere chiamato tale.

Schiforma indifferenziata

Il guaio è che se dovesse passare la schiforma indifferenziata, negli ospedali della mia città un ugandese non vorrebbe farsi curare.

I fratelli d’Italia cosa dicono in merito? Ah, troppo impegnati a fare gag elettorali o a barattare la dignità di milioni di meridionali per la madre di tutte le riforme, il premierato (che poteri avrebbe un premier dove le regioni possono, praticamente, legiferare autonomamente su tutto?).

Cari meridionali, alle prossime elezioni, continuate a votarli.

Mi raccomando!