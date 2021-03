Di Battista: “Una fantastica doppietta”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

L’inchiesta parte dal caso “camici” per il quale (qua se non esercitiamo la memoria ci dimentichiamo tutto) Fontana è indagato per frode in pubbliche forniture. Ricorderete che all’inizio della pandemia Regione Lombardia aveva acquistato mezzo milione di euro di materiale (camici e altro) dalla Dama, una società controllata dal cognato di Fontana. Poi l’acquisto si trasformò, magicamente, in donazione. Ad ogni modo indagando gli inquirenti si sono imbattuti in un conto corrente svizzero con dentro 5,3 milioni di euro che appartengono a Fontana. Ebbene su quel conto si sta indagando e le ipotesi di reato sono piuttosto gravi.

Ciò che, al contrario, non va dimostrato è il pressappochismo politico dell’amministrazione lombarda. Una tale insipienza avrebbe dovuto indurre Fontana alle dimissioni già da molto tempo.