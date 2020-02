Spacciava cocaina a due 27enni. Arrestato un 52enne

Nella serata dello scorso sabato, in Loreto (AN), i Carabinieri della locale Stazione, durante un mirato servizio finalizzato al contrasto del fenomeno della vendita e consumo di droghe, hanno tatto in arresto un cittadino italiano 52enne del luogo, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato per spaccio di droga

L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva complessivi grammi 6 di cocaina, suddivisi in due involucri, a due 27enni residenti in questa provincia che, immediatamente indentificati, venivano segnalati quali assuntori di stupefacenti alla Prefettura di Ancona, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 309/1990.

Sequestrata cocaina

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare eseguita nei confronti dell’arrestato, venivano rinvenuti e sequestrati ulteriori grammi 4 della stessa sostanza, suddivisi in 8 dosi, un bilancino di precisione, nonché la somma contante di €. 14.000 circa, anche essa sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Carabinieri Comunicati Stampa