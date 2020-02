Italia Viva: Andreassi e Piazzoni coordinatori del partito in Provincia di Roma

“Siamo onorati di assumere l’incarico di coordinatori di Italia Viva in Provincia di Roma. Un partito che ha in Matteo Renzi un leader straordinario, che non ha paura di assumere posizioni chiare, animato da un profondo spirito riformista. Un partito caratterizzato da una classe dirigente competente e appassionata, anche nel nostro territorio, che non ha paura di mettersi in discussione per il bene dell’Italia.

Migliori condizioni

A noi spetterà il compito di creare le migliori condizioni in ognuno dei 120 comuni della Provincia di Roma, affinché in ciascuno possa radicarsi il progetto di Italia Viva, nelle idee, nei metodi e nelle proposte: perché anche in Provincia di Roma ci sia una nuova casa per tutti coloro che hanno voglia di spendersi per una nuova e bella politica”. Lo dichiarano in una nota congiunta Ileana Piazzoni e Luca Andreassi, indicati come coordinatori di Italia Viva per la Provincia di Roma dopo l’Assemblea Nazionale che si è appena svolta a Roma.