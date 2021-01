Scanzi: “Uniamoci per salvare l’Italia”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

“Uniamoci per salvare l’Italia”: è l’appello per un’alleanza antifascista promosso da Anpi, sindacati, Pd, sinistra, Sardine e M5s. La società civile sta provando a compattarsi di fronte alla vile crisi istituzionale aperta da Italia viva.

Il documento punta a far convergere energie e volti “dell’associazionismo, del volontariato, del Terzo settore, del movimento sindacale, della cooperazione, delle giovani generazioni, del mondo della cultura, dell’informazione, delle arti e della scienza, della società civile, della buona economia, col sostegno delle istituzioni e dei partiti democratici“.

È un appello che va verso la giusta direzione.

Questo va fatto: dialogare, convergere, superare le distanze. Unirsi in un’alleanza antifascista per salvare l’Italia.

Aderisco convintamente!