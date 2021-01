Fassina: “È confortante la chiusura del Pd e del M5S all’imbarazzante retromarcia di Italia Viva”

Così Stefano Fassina sulla sua pagina Facebook:

A pochi giorni dalle dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti, in completo isolamento dentro e fuori il Palazzo, in Italia e ovunque in Europa, l’annuncio di astensione al voto di fiducia sul Presidente Conte, dopo averlo qualificato come emblema di incapacità di governo e pericolo per la democrazia, conferma, ancora una volta, la totale inaffidabilità politica del gruppo guidato dal sen Renzi. Andiamo avanti in Parlamento per una maggioranza politica senza i distruttori. Altrimenti, le elezioni sono il male minore. Non perdiamo tempo. Famiglie, lavoratori, imprese sono sempre più in sofferenza e non si possono permettere lo spettacolo immorale in scena ancora oggi.