Un sito internet dedicato alla bellezza della città di Padova

“Padova sorprende. Tesori culturali e artistici di una città da scoprire” è il titolo della nuova collana editoriale, affiancata da un sito internet, che si appresta ad entrare nel panorama editoriale con l’obiettivo di diventare uno strumento utile a chi vuole conoscere il patrimonio culturale cittadino.

La presentazione

La presentazione di “Padova sorprende” si terrà venerdì 10 gennaio, alle ore 17:00 in Sala del Romanino del Museo Eremitani, piazza Eremitani, 8 (ingresso libero), con gli interventi di Andrea Colasio, assessore alla cultura e al turismo e di Gerardo Fiorito e Alessandro Cabianca, rispettivamente presidente e direttore editoriale di “Padova sorprende”.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Padova sorprende in collaborazione con l’Assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Padova.

Così l’assessore

“Padova presenta un patrimonio culturale di cui molte parti sono sconosciute – osserva l’assessore alla cultura Andrea Colasio – non solo ai turisti frettolosi ma molto spesso anche agli stessi padovani. In questi ultimi anni molte cose sono cambiate, grazie a una programmazione culturale che ha reso la nostra città più attrattiva: non è certo casuale l’incremento record di visite registrato dai luoghi d’arte cittadini nelle ultime festività e nel periodo compreso tra il 2004 e il 2018, durante il quale le presenze turistiche sono cresciute in modo esponenziale segnando un più 118%. Significa che Padova comincia ad essere percepita come una importante città d’arte”.